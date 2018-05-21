Kayserigaz Kan bağışıyla umut oldu Kayserigaz “Kan Bağışı Kampanyası” düzenledi ve Kızılay’ın desteğiyle kan bağışı yaparak kan ihtiyacı olan hastalara umut oldu.

Sosyal sorumluluk çalışmalarıyla sektöründe örnek teşkil eden Kayserigaz bu kez kan ihtiyacı olan hastalar için kolları sıvadı. Kızılay’ın desteğiyle Sağlık Ayı kapsamında Kan Bağışı Kampanyası düzenleyen Kayserigaz, kan ihtiyacı olan kişilere umut oldu.

Kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğuna dikkat çeken İnsan Kaynakları ve Strateji Müdür Hatice Berk; “Öncelikle Kızılay’a ve duyarlı çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Kanın, kaynağı sadece insan olan ve elde edilmesi için başka alternatifi olmayan bir tedavi aracı olduğunu biliyoruz. Türkiye’nin de yıllık 2 milyon üniteden fazla kan ihtiyacı bulunuyor. Bu sebeple sosyal sorumluluk çalışmalarımız kapsamında ihtiyacı olana umut olmak, can vermek için bu kampanyayı hayata geçirdik. Dilerim Kayserigaz’ın kan bağışı diğer tüm şirketlere örnek olur” diye konuştu.

İHA

