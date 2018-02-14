Kayserigaz Yönetimi 2017 yılını değerlendirdi

Bu yıl 11.’si düzenlenen Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı’nın ilk aşaması tüm birim yöneticilerinin katılım sağladığı bir toplantı ile Kayseri’de gerçekleştirildi. Toplantılarda 2017 yılında gerçekleştirilen çalışmaların performans ve hedef değerlendirmeleri yapılırken, 2018 yılı hedeflerinde veriminin nasıl artırılacağı, nasıl bir strateji izleneceği ve gerçekleştirilecek projelerin detayları masaya yatırıldı. İlk aşaması Kayseri’de başlayan toplantının, ikinci aşaması ise Adana’da yapıldı.

Toplantıda bölüm ve birimlerin gerçekleştirdiği sunumların yanı sıra, 2017 yılı bağımsız müşteri memnuniyet anketi ve kurumsal örgüt analizi sonuçları yöneticilere aktarıldı. Mevcut çalışma stratejilerinin kritikleri yapılarak, ekip çalışması ile yeni hedeflere ulaşmaya yönelik yeni çalışma stratejileri belirlendi. 2018 yılı hedefleri, müşteri taleplerinin karşılanması, birim stratejileri, yatırım adımları, çalışanların gelişim programları ve eğitimleri konuşuldu.

Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay yaptığı konuşmada başarılarla geçen 2017 yılının ardından, 2018 yılında da planlanan hedeflere ulaşılmasını temenni ettiğini belirtti. “Bu başarıda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu birlik beraberliğin ve uyum içinde sürdürülen çalışmaların devam edeceğine ve Kayserigaz’a başarı kazandıracağına canı gönülden inanıyorum” diyerek, bu takdir toplayan çalışmaların Kayseri ve Kayseri halkı için sürdürülmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.