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Kayserigaz'dan Zehirlenmeyin Uyarısı

Kayserigaz, son günlerde meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı kamuoyunu uyardı.

Kayserigaz'dan Zehirlenmeyin Uyarısı
Kayserigaz Proje Müdürü Murat Akdağ, kış mevsiminin etkisini gösterdiği şu günlerde vatandaşların sağlıklarını ve hayatlarını tehlikeye sokan baca gazı zehirlenmelerinin ve bu konuda alınacak önlemlere dikat çekti.
Akdağ; “Karbonmonoksit zehirlenmesi yapısında karbon bulunan tüm fosil yakıtlarda tam yanmama nedeniyle oluşuyor. Ortamda yeteri miktarda hava olmaması durumunda kullanılan fosil yakıt tam yanmıyor ve baca gazı içinde zehirleyici etkiye sahip karbonmonoksit gazı oluşuyor. Baca sistemi yeterince iyi çalışmıyorsa bu karbonmonoksit yaşam alanına dolarak insanların hayatını tehdit ediyor” dedi.
Tüm fosil yakıtların kullanımında aynı hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Akdağ, “Kayserigaz olarak periyodik bakımlarımızı ve kaçak arama faaliyetlerimizi gerçekleştirdik aynı şekilde vatandaşlarımızdan da bazı beklentilerimiz bulunmaktadır. Montajı uygun olmayan ve bakımı yapılmamış cihazlar karbon monoksit gazı çıkışına sebebiyet vererek zehirlenmelere hatta ölümlere yol açabilir. Bu sebeple her yıl düzenli olarak doğalgaz cihazlarının bakımları yetkili servislere veya Kayserigaz yetki belgeli firmalara, baca çekişi kontrolleri ve temizliği ise Kayseri itfaiye daire başkanlığına veya baca konusunda yetkilendirilmiş firmalara yaptırılmalıdır. Ayrıca ortamdaki hava sirkülasyonunun sağlanması için takılan menfezler kesinlikle kapatılmamalıdır. Bu bilgiler çerçevesinde son kullanıcı olan müşterilerimizin güvenli ve sorunsuz bir şekilde doğalgaz kullanabilmeleri için doğalgaz cihazlarının bakımlarını ve daire iç tesisatının bakımlarını yetkili servisler aracılığı ile yaptırmaları gerektiğini önemle hatırlatırız. Mevcut veya yeni tesisatlarıyla ilgili güvenlik tedbirlerinden olan mevzuatça zorunlu olmayan gaz alarm, karbonmonoksit gibi tedbirleri Kullanıcının talebi halinde tesisatlarına ilave olarak takabilmektedirler. Bu gibi talepleri ancak Kayserigaz yetki belgeli tesisatçı firmalar aracılığıyla yapabilirler” diye konuştu.
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