Alınan bilgiye göre, Ankara-İstanbul Otoban Yolu'nun 75. kilometresi Cankurtaran mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Ankara istikametine giden Nuri S. (63) yönetimindeki 38 LV 377 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı. Kaza sonucu sürücü Nuri S., eşi Gülsen S. (54) ve İkbal S. (30) hayatını kaybetti. Kazada, Suat S. (37), Mükremin Erdemir (9) ve 1 yaşındaki Serra ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulans helikopterle Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ailenin İstanbul'dan Kayseri'ye gittiği öğrenilirken, savcının yaptığı incelemenin ardından cenazeler, Çamlıdere Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.(iha)
Kayserili Aile Kaza Kurbanı Oldu
Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde, Ankara-İstanbul Otoban Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
04 Şubat 2013 Pazartesi 11:36
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