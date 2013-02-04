Kayserili Aile Kaza Kurbanı Oldu

Alınan bilgiye göre, Ankara-İstanbul Otoban Yolu'nun 75. kilometresi Cankurtaran mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Ankara istikametine giden Nuri S. (63) yönetimindeki 38 LV 377 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı. Kaza sonucu sürücü Nuri S., eşi Gülsen S. (54) ve İkbal S. (30) hayatını kaybetti. Kazada, Suat S. (37), Mükremin Erdemir (9) ve 1 yaşındaki Serra ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulans helikopterle Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ailenin İstanbul'dan Kayseri'ye gittiği öğrenilirken, savcının yaptığı incelemenin ardından cenazeler, Çamlıdere Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.(iha)

