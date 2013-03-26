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Kayserili Aşık Manisa'daki Kız Arkaşının Evini Yaktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir kişi, darp ettiği kız arkadaşının evini yakarak, kendini bıçakladı.

Kayserili Aşık Manisa'daki Kız Arkaşının Evini Yaktı
Edinilen bilgiye göre, Kayseri’de oturan M.K., kız arkadaşı R.C’nin Güneş Mahallesi’nde bulunan Güneş Apartmanı’ndaki evlerine geldi. Evde M.K ile R.C arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce M.K., R.C’yi dövmeye başladı. Bu sırada R.C, M.K’nin elinden kurtularak evden uzaklaştı. M.K, kendisini bıçakla yaraladıktan sonra R.C’nin evini ateşe verdi. Durumu gören vatandaşlar polis ve itfaiyeyi aradı. M.K., bu sırada yaktığı evin içerisinde kaldı.
Olay yerine gelen Salihli Belediyesi itfaiye ekipleri M.K’yi evden vücudunun çeşitli yerlerinden yanmış halde çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.K, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ev kullanılmaz hale gelirken, yangında dumandan bir itfaiye eri ile bir vatandaş etkilendi. (iha)
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