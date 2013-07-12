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Kayserili Asker Söke'de İntihar Etti

atani görevini yaptığı Aydın’ın Söke ilçesinde kendini asarak intihar eden piyade er Kayahan Y., memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı.

Kayserili Asker Söke'de İntihar Etti
Edinilen bilgiye göre Söke 11. Piyade Tugay Komutan Yardımcılığında vatani görevini yapan piyade er Kayahan Y., çarşı iznine çıktı. Kayahan Y.’yi, ilçenin Adnan Kahveci Caddesi üzeri tren yolu karşısında bir arsadaki ağaçta asılı görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, Kayahan Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kayahan Y.'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Kayseri’ye uğurlandı.
Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazında Kayahan Y.’nin babası Nurettin Y. gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazının ardından Kayahan Y. İldem Mezarlığında toprağa verildi. (iha)
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