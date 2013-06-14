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Kayserili Bisiklet Tutkunları Biraraya Geldi

Kayseri’de, bir grup vatandaş spor yapmak amacıyla bir araya gelerek bisiklet turu yaptı.

Kayserili Bisiklet Tutkunları Biraraya Geldi
Forum Kayseri Alışveriş Merkezi önünde bir araya gelen bisiklet severler her hafta bir araya gelerek şehir turu yapıyor. Bisiklet sever Harun Çetinkaya, her Perşembe akşamı bisiklet turu yapmak için bir araya geliyoruz. Biz tamamen sosyal bir grubuz. Bisikletin şehrin içinde daha fazla kullanılması ve insanlarımızın daha fazla hareket etmesini sağlıyoruz. Bundan dolayı sürüşler yapıyoruz. Bugün 38. turumuzu gerçekleştiriyoruz. Turlarımız 30 - 40 kişi civarında oluyor. Her turumuzda yaklaşık 20 kilometre parkuru pedallıyoruz. Buradan bisiklet sporuna ilgi duyan insanlarımızı davet ediyoruz” diye konuştu.
Volkan Ceyhan ise, “Bizim amacımız ne olduğunu ve hangi amaçla kullanıldığını göstermeye çalışmak. Bu açıdan bütün bisiklet severleri davet ediyoruz” dedi.
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