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Kayserili Çoban 1 Milyon Yıllık Mağara Buldu

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bir çoban tarafından bulunan mağaranın 1 milyon yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Kayserili Çoban 1 Milyon Yıllık Mağara Buldu
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde hayvanlarını otlatan bir çoban, tesadüfen bulduğu mağarayı Derebağ Belediye Başkanı Fatih Hurma’ya haber verdi. Derebağ Belediye Başkanı Fatih Hurma ve Yahyalı Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Parlak ile birlikte bir uzman mağarada inceleme yaptı.
Ulaşımı oldukça güç olan mağaranın ancak bir bölümünü inceleyebildiklerini söyleyen Yahyalı Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Parlak, “Mağara’nın ikinci bölümüne tehlikeli olduğu için giremedik. Sarkıtlar çok güzel. Yaptığımız incelemelere göre mağaranın yaklaşık 1 milyon yıllık olduğunu tahmin ediyoruz” diye konuştu.
Parlak, ileriki günlerde birçok uzman ekibin de katılacağı gezi ile daha net bilgilere ulaşabileceklerini söyledi.
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