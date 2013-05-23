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Kayserili Çocuklar, Silahlarını Çöpe Attı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğünün projesi dahilinde oyuncak silahlarını çöpe atan çocuklara, oyuncak polis arabası ve bebek dağıtıldı.

Kayserili Çocuklar, Silahlarını Çöpe Attı
Battalgazi İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe; Kayseri Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürü Gökhan Körük, Battalgazi İlkokulu Müdürü Ahmet Akçalı, emniyet personeli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Kayseri Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürü Gökhan Körük, “Oyuncaklar çocuklarımızın gelişmelerine önemli katkılarda bulunmaktadır. Bu yüzden anne ve babalar olarak çocuklarımızın duygu ve düşüncelerini ifade etmesine yardımcı olan, hayal gücünü ve yeteneklerini geliştirmesine katkıda bulunan oyuncakları seçmeye özen göstermeliyiz. Çocuklarımıza kazandırdığımız güzel alışkanlıkların gelecekte toplum için fayda sağlayacağını unutmamalıyız. Çocukların gelecekte şiddete yatkın olmasının önüne geçmek, silahın hayatın hiçbir döneminde dost olmadığını, gerçek gücün ve güçlünün silahlar olmadığını anlatabilmek için bu proje hazırlanmıştır” şeklinde konuştu.
Oyuncaklarını alan öğrenciler ise, “Silahlarımızı bırakıp oyuncak araba aldık. Çok mutluyuz” dedi.
Oyuncak silahlarını çöpe atan öğrenciler, polis ekiplerinin motosikletlerine binmenin mutluluğunu yaşadı.
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