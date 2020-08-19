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Kayserili dağcılar, deprem şehitlerini andı

Kayserili 4 dağcı, 17 Ağustos 1999 büyük Marmara depreminin 21. yıl dönümünde ülkemizin en zor dağlarından biri olan 3 bin 756 metre yükseklikteki Demirkazık dağının zirvesine bu depremde yaşamını yitirenler anısına tırmanış gerçekleştirdi. Dağcılar, yıllar öncesi yaşanan bu acının ülkemizde tekrar yaşanmaması için dualar etti.

Kayserili dağcılar, deprem şehitlerini andı

17 Ağustos 1999’da meydana gelen ve binlerce vatandaşımızın hayatına, büyük mal kaybına neden olan ve tüm milleti mateme boğan Marmara depreminin unutulmaması ve deprem kuşağı üzerindeki ülkemizde gündemde kalması, daima tedbirleri alması adına dağcı Bekir Demirağ’ın 2000 yılından itibaren başlattığı ve Erciyes başta olmak üzere yurdun çeşitli dağlarında hiç aksatmadan yaparak bugünlere kadar getirdiği "17 Ağustos 1999 Depremini Sakın Unutma. Evlerimiz çökmesin, ışığımız sönmesin" isimli tırmanış bir kez daha gerçekleştirildi.

 

Metin Alımcı (Rehber), Mustafa Eliaçık, Lütfullah Batman ve Bekir Demirağ'ın gerçekleştirdiği tırmanış etkinliği, Niğde Aladağlar üzerindeki Demirkazık Dağı’nın 3.756 metre yüksekliğindeki zirvesine yapıldı. Zorlu ve keyifli bir tırmanış sonrasında Demirkazık Dağı’nın zirvesine ulaşan dağcılar, zirve defterine adlarını yazarak tüm şehitlerimiz ve bu depremde yaşama veda eden vatandaşlarımız için dualar ettiler.
 

İHA

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