Kayserili Fırıncılar Ekmeğe Zam İstedi

Oda yetkilileri ise zam isteyen fırıncılara, rekabetten dolayı ekmek fiyatının ilde 45 kuruşa kadar düştüğünü hatırlatarak, üreticilerden kendi aralarındaki çekişmeye son vermesini istedi.



Kentte ekmek 250 gramı 65 kuruştan satılması gerekirken, fırıncıların kendi aralarındaki rekabetten dolayı ekmeğin fiyatı 45 kuruşa kadar indi. Ekmeğin fiyatının inmesiyle birlikte kalitesi ve gramajı da tartışılır oldu. Bu tartışmalar sürerken fırıncılar, girdi maliyetlerini gerekçe göstererek, ekmeğe zam yapılması için Kayseri Ticaret Odası'na başvurdu. Başvuruyu değerlendiren oda yetkilileri, 6 ilden ekmek fiyatının alınıp değerlendirme yapılmasını kararlaştırdı.



Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Şaban Solmaz, fırıncıların ekmeğe 10 kuruşluk bir zam isteyerek, 75 kuruş yapılmasını talep ettiklerini söyledi. Fırıncıların talebinin görüşmeye alındığını belirten Solmaz, "Son zamanlarda girdi maliyetleri arttı. Bu da ister istemez fırıncılara da yansıdı. Görüşmeler devam ediyor. Altı kentten ekmek fiyatı alınacak. Yapılan görüşmeler neticesinde zam yapılıp yapılmayacağına karar verilecek." dedi.



"REKABETİ BİTİRMELERİ GEREKİYOR"



Zam talebinde bulunan fırıncıların ekmeğin fiyatını 45 kuruşa kadar düşürmelerine anlam veremediklerini kaydeden Şaban Solmaz, fırıncıların kendi aralarındaki rekabeti de sonlandırmaları gerektiğini söyledi. Solmaz, "Ekmeğe zam isteniyor ama bazı yerlerde ekmeğin fiyatı belirlenenin çok altında satılıyor. Fiyat bazı bölgelerde 45 kuruşa kadar iniyor. Zam talebinde bulunan fırıncılardan, kendi aralarındaki rekabeti sonlandırmalarını istedik. Rekabet nedeniyle ekmeğin gramajı ve kalitesinde de sıkıntı yaşanıyor." ifadelerini kullandı.



