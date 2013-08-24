Kayserili Kadın Çoban'a Bakanlıktan Ödül

Kadın çoban Afife Büçükbenli'nin sıra dışı hayatını gündeme taşıyan haberler ses getirdi. Kadın çoban, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından ''Yılın Sıra Dışı Okuyucusu'' ödülüne layık görüldü.

Kitap kurdu Afife Küçükbenli, hakkında çıkan haberlerden sonra yaşadığı ilçenin ilgi odağı oldu. Belediye Başkanından Kaymakama kadar birçok kişinin kutladığı Küçükbenli, ödülü duyduğunda çok sevindiğini ifade etti. Bunların hiçbirini gündeme gelmek ya da ödül almak için yapmadığını ifade eden Küçükbenli, ''Benim amacım kocama iyi bir eş, çocuklarıma iyi bir anne olabilmek için kendi geliştirmekti'' dedi.

İlçede bir anda komşularının ilgi odağı olduğunu belirten Afife Küçükbenli, yurt dışında yaşayan arkadaşlarından da tebrikler aldığını belirtti. Görsel medyada haberlerinin çıkmasının üzerine, telefonlarının kitlendiğini belirten Afife Hanım, ''İlk olarak İstanbul'da yaşayan yeğenim gazetelerdeki haberi tesadüfen görmüş, o aradı. Ardından bütün çevrem duymuş. İtalya'daki dostlarımdan İsviçre'deki kızıma kadar uzun süredir görüşme şansı bulamadığım dostlarım da aradı. Henüz o heyecanı atlatamamışken bir de Kültür Bakanlığından gelen haberle daha da şaşırdım'' dedi.

Ödülü almak istediğini ve duyunca çok sevindiğini belirten Küçükbenli, ''Umarım bazı insanlar için örnek olur, okumaya teşvik edici olur, bu beni fazlasıyla sevindirir. Çok gururlandım. Ödül almak için okumadık elbette. Amacım kendimi geliştirmekti, öğrenmek, çocuklarıma iyi bir anne, kocama iyi bir eş olmaktı'' dedi.

Sipariş ettiği kitapların henüz gelmediğini de belirten Afife Küçükbenli, ''Okuyacak kitabım kalmadı. Sıkılmaya başladım. Bir an evvel kitaplarım gelirse rahatlayacağım'' diye konuştu.