Kayserili kadın girişimcinin yaptığı yazılım kartvizit derdine son verecek

Kadın girişimci Beyhan Köseoğlu, Android ve IOS uyumlu geliştirdiği Mybusinesscard adındaki ücretsiz yazılım ile, 3 buçuk ayda 1 milyon kullanıcıya ulaştı.

Günlük ihtiyaçlarının kendisini böyle bir program yazılımı yapmaya yönelttiğini söyleyen başarılı girişimci, “Eylül ayında Abdullah Gül Üniversitesinde bir girişimcilik projesine jüri olarak davet edildim. Orada bir kartvizit alışverişi oldu. Çantam arabada kalmış olduğu için, kartviziti cep telefonu kılıfına koydum. Telefona her şey girdi de, bir kartvizit girmedi deyince, böyle bir program olabilir mi diye düşündüm. Biliyorsunuz biz kadınların bir de çanta değiştirme derdi var kıyafete göre, her çanta değiştirdiğimde kartvizit sorunu yaşıyor olmak da program konusunda beni motive etti” diye konuştu.

Yaptığı araştırmalarda böyle bir programa rastlamadığını belirten Beyhan Köseoğlu, programın kullanılışını şöyle anlattı:

“İndirdikten sonra kayıt oluyorsunuz ve kendi kartvizitinizi oluşturuyorsunuz. Kartviziti, programı indiren kişilerle paylaşabiliyorsunuz. Eğer kartvizit alışverişi yapacağınız kişi yanınızda ise bunu karekodla yapabiliyorsunuz ama değilse 6 haneli bir kod alarak, herhangi bir programdan yapacağını kod paylaşımı ile kartvizit gönderip alma işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Oluşturduğunuz kartvizit sayesinde o kişiyi arayabiliyorsunuz, mesaj gönderebiliyorsunuz, mail gönderebiliyorsunuz tekrar mail programına girmeye gerek kalmadan, haritalardan adres bilgisini de paylaşabiliyorsunuz. Kartvizitimdeki bilgileri değiştirdiğimde, karşıdaki kişideki bilgilerde otomatik olarak değişiyor.”



Kartvizit bastırma, kaybetme ve taşıma derdine son

Programın kartvizit bastırma, kaybetme ve taşıma sorununa son verdiğini kaydeden Köseoğlu, “Çok küçük bir program ve telefonunuzda bir fotoğraf kadar yer işgal ediyor. Tüm kartvizitler cep telefonunuzda olduğu için kolay arama yapabiliyorsunuz. Kartvizitleri gruplandırarak işinizi kolaylaştırabiliyorsunuz. Örneğin sucu arıyorsunuz, aramayı bu anahtar kelimeyle yaptığınızda tüm sucular karşınıza çıkıyor. Kartvizitlerdeki bilgiler güncellendiği için daima elinizin altında güncel bilgiler bulunuyor. Telefonunuz yanınızda ise aldığınız ve vereceğiniz kartvizitler de yanınızda oluyor” ifadelerini kullandı.