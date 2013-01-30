Kayserili Nakliyeciler Feci Şekilde Hayatını Kaybetti

Manavgat istikametinden Akseki ilçesine gitmekte olan Ferhat Açar'ın kullandığı 07 L 7705 plakalı damperli kamyonla ile Kayseri'den Antalya'ya evden eve nakliyat taşıyan Cafer Tuğrak yönetimindeki 38 VS 612 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle nakliye kamyonu hurdaya döndü. Nakliye kamyonu sürücüsü Cafer Tuğrak (25 ) ile amcası Hasan Tuğrak (42) hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden araç sürücüsü Cafer Tuğrak'ın babası Kerem Tuğrak da ağır yaralı olarak Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çarpışmanın etkisiyle uçuruma yuvarlanan diğer kamyonun sürücüsü Ferhat Açar da kazayı hafif sıyrıkla atlattı. Manavgat Cumhuriyet Savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

