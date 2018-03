Kayserili Pelin Gündeş Bakır Nobel Adayını Açıkladı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a yapılan saldırıyı kınadığını söyleyen Bakır, 2 gün önce eşi ile Yahyalı’ya yaptığı bir ziyarette, bir sorunu aktarmak için Bozdağ’ı 00.30’da aradığını belirtti. Bozdağ’ı aradığında gecenin geç saati olmasına rağmen hasta ziyaretinde olduğunu söyleyen Bakır; ‘’bu kadar çalışkan birisi olan Sayın Bozdağ’a böyle hunharca bir saldırıyı kınıyorum’’ dedi. Bu saldırının Hacı Bektaşi Derneği ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini de söyleyen Bakır ‘’tamamıyla bireysel bir saldırıdır’’dedi.

Mısır’da yaşanan olaylara da değinen Ak Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, darbe rejiminin gözünü kan bürüdüğünü ancak zulüm ile abad olunmayacağını söyledi. Bakır ayrıca şunları söyledi: ‘’İhvan hareketinin göstermiş oldukları tepkiyi destekliyoruz. Çünkü zalime susan da aynı zalim gibi olur. Kayseri’den darbe yönetimine sesleniyorum. Mısır halkının isteklerini derhal dikkate alınız. Bu zulüm sonsuza dek sürmeyecek ve bir gün sizden de hesap sorulacaktır. Çünkü her Firavun’un bir Musa’sı vardır. Darbe rejiminden Mursi’yi serbest bırakarak Mısır Halkı’nın en tabi hakkı olan demokratik seçime gidilmesini istiyoruz’’dedi.

17 Ağustos depreminin 14’üncü yıldönümü nedeniyle, bu konuya da değinen Bakır, ‘’oy kaybı nedeniyle hiçbir siyasi liderin cesaret edemeyeceği ‘’kentsel dönüşüm projesi’’, depremlerde yaşanan ölümlerin tekrarlanmaması için bizzat Başbakan tarafından başlatıldı. Bu sebeple bu yılki Nobel Ödülünün sahibi Başbakan Recep Tayip Erdoğan olmalıdır’’ ifadelerini kullandı.

Bakır, sözlerine şöyle devam etti: ‘’Mevcut imar yasası 1985 yılında çıkarıldı. Günümüzün şartlarına göre uyarlanması ve değiştirilmesi gerekmektedir. Özellikle üzerinde durduğum profesyonel mimarlık sistemine derhal geçilmelidir. Çünkü Üniversiteden mezun olan mühendisin hemen proje yapmaya başlaması sorun teşkil ediyor. Bu Amerika ve Avrupa Ülkelerinde böyle değil. En az 5 yıl iş tecrübesi şartı getirilmeli veya sağlık sektöründe var olan TUS sınavı gibi, bir sınav şartı getirilmelidir. İş tecrübesinin yanında bu sınavları ve kursları başarıyla bitiren mühendislerimize Profesyonel Mühendis diploması verilirse bu sorun çözülmüş olacaktır. Sayın Bakanla bunu istişare ettik. Kendileri bu konuyu değerlendiriyor’’ şeklinde konuştu.

Van depreminde yapı denetiminden geçmiş olan binaların hasar görmüş olsalar bile, bu binalarda can kaybı yaşanmadığını ifade eden Bakır, can kayıplarının yapı denetimi yapılmayan binalarda yaşandığını belirtti. Yapı denetimlerinin kamu binalarında yapılamadığını söyleyen Bakır, "Kamu binaları bu denetimlere tabi edilmelidir" dedi.

Bazı özel okul, özel hastane ve dershanelerin apartmandan dönüştürülen binaları kullandıklarını ifade eden Milletvekili Bakır, buna kesinlikle müsaade edilmemesi gerektiğini belirterek sözlerini tamamladı.