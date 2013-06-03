Kayserili Şeyma Kimsenin Yapamadığını Yaptı

"Herodot'un yazdığı, Mısır firavununun dilin kökeni deneyinde, doğunca çobana verilerek kapatılan, o dahil kimseyle konuşturulmayan çocuğun söyledi ilk kelime nedir?" şeklindeki 1 milyonluk sorudan önce Kenan Işık, 250 bin liralık çek teklif etti.

Teklifi reddeden yarışmacı soruya "Ver" yanıtını verdi. Doğru yanıt "Ekmek" çıkınca Şeyma Özin, yarışmadan 15 bin lira ödülle ayrıldı.

Sinema Televizyon öğrencisi genç kızı sarılarak teselli eden Kenan Işık, "Belki bir gün birlikte çalışırız" dedi.

Şeyma Özin’in Kayseri’nin Develi ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu, babasının esnaflık yaptığı öğrenildi.