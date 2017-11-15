Kayserili spiker hayatını kaybetti

Tenis Federasyonu tarafından Fahri İkiler’in hayata veda etmesinin üzerine şu açıklama gerçekleştirildi; “Teniste Türkiye’nin en önemli duayenlerinden biri olarak kabul gören gazeteci ve spiker Fahri İkiler’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

30 yılı aşan meslek yaşamında Türk spor yayıncılığında unutulmaz izler bırakan İkiler’e Allah’tan rahmet, ailesine ve tenis camiasına başsağlığı diliyoruz.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İstanbul'da tedavi gören İkiler, gazetecilik kariyerine 1973 yılında başlamıştı. TRT Spor Haberlerinde muhabir, sunucu ve yönetici olarak görev yapan İkiler, 2011 yılında TRT'den emekli oldu.

FAHRİ İKİLER KİMDİR?

1952 yılında Kayseri'de dünyaya geldi.

Gazetecilik kariyerine 1973 yılında başladı.

Kayseri ve İstanbul’da çeşitli gazete ve dergilerde çalıştı.

1979 yılında TRT’ye yardımcı prodüktör olarak girdi.

TRT’de prodüktör, yönetmen, muhabir, sunucu ve spor müdürü olarak görevde bulundu.

Birçok televizyon programının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (İstanbul), Gazeteciler Cemiyeti (Ankara), Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Türkiye Spor Yazarları Derneği ve Ankara Tenis Kulübü üyesiyim. Sürekli basın kartı sahibidir.

Başta tenis olmak üzere; kayak, artistik buz pateni, kayakla atlama ve cimnastik yayınlarının anlatımında görev aldı.

1982 den bu yana, bir çok kez, Wimbledon, Roland Garros, Avustralya Açık Tenis Turnuvası ve Amerika Açık Tenis Turnuvası, Davis Kupası, Olimpiyat Oyunları ve yurt içindeki uluslararası ve ulusal tenis turnuvalarını anlattı.

1984 yılından bu yana 4’ü yaz, 5’i kış olmak üzere toplam 9 olimpiyatta görev yaptı.

2011 yılında TRT’den emekli oldu.



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