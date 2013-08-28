Kayserili terzi ‘Yılın Ahisi' seçildi

Ahilik Haftası kapsamında Türkiye genelinde 'Yılın Ahisi', 63 yıldır terzilik yapan Develi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Üyesi Mahir Solak seçildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Alan, ''Bugün Kayserililer olarak bir başka mutluluğu hep birlikte yaşamaktayız. İlimizde ‘Yılın Ahisi’ seçilen Develi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Üyesi Mahir Solak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu tarafından Türkiye genelinde her ilin ahileri arasından 2013 yılı Türkiye Ahisi seçilmiştir. Türkiye Ahisi seçilen Mahir Solak’a Kırşehir’deki etkinliklerde Ahi kaftanı giydirilecektir. Ben Tüm esnaf ve sanatkarlarımızı Türkiye’nin ahisi kabul ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum'' dedi. 1936 yılında Kayseri'nin Develi ilçesinde doğan Solak, ilkokulu Develi Merkez İlkokulu'nda okudu. 1950 yılında Mustafa Dedemen (terzi) ustanın yanında işe başlayan Solak, çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemini kapsayan 12 yıllık dönemde ustası ile birlikte çalıştı. Solak, askerlik görevini de ustalık dönemi içinde İstanbul Selimiye 8. Tümen'de yaptı. 1960 yılında evlenen 2 erkek, 2 kız çocuk babası Solak, 1962 yılında ısmarlama terzi ustası olarak kendi iş yerini açtı. Terzilik mesleğinde 20 çırak, kalfa ve usta yetiştiren, halen Develi ilçesi Uzun Çarşı'daki iş yerinde mesleğini devam ettiren Solak, 1 kişi istihdam ediyor.