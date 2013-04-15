Kayserili Uzman Çavuş, Tunceli'de Vefat Etti

Uluırmak'ın, Tunceli Hozat'taki askeri birliğinde gribal enfeksiyona yakalandığı ve Elazığ Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Uluırmak'ın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.



15 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Uluırmak'ın cenazesinin, Pınarbaşı ilçesine bağlı Kaynar beldesinde toprağa verileceği kaydedildi. (iha)



