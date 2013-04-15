Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserili Uzman Çavuş, Tunceli'de Vefat Etti

Tunceli'de görev yapan Kayserili Piyade Uzman Çavuş Nafiz Uluırmak, hayatını kaybetti.

Kayserili Uzman Çavuş, Tunceli'de Vefat Etti
Uluırmak'ın, Tunceli Hozat'taki askeri birliğinde gribal enfeksiyona yakalandığı ve Elazığ Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Uluırmak'ın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

15 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Uluırmak'ın cenazesinin, Pınarbaşı ilçesine bağlı Kaynar beldesinde toprağa verileceği kaydedildi. (iha)

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.