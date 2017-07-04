Kayserili'ye bu yapılır mı?

Kayseri’de yaşayan 51 yaşındaki Ercan Özdoğan, dün gelen 346 TL’lik HGS ihlal cezası ile neye uğradığını şaşırdı. Hiç gitmemesine rağmen 8 defa Mersin’den otobana giriş çıkış yaptığı için ihlal cezası yiyen Özdoğan, aracında HGS’nin bulunmadığını söyledi. HGS’nin bulunmamasına rağmen gelen ceza ile şoka girdiğini kaydeden Özdoğan, yetkililerden yardım istedi.

"Belki arabam kendi kendine gidip gelmiştir" diyerek gelen cezaya tepki gösteren Ercan Özdoğan, “Benim memleketim Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi ve buraya 80 kilometre uzaklıkta. Ben bu araba ile o yola gitmeye korkuyorum ki Mersin’e nasıl gideyim. Bana gelen tebligatta 4 saat içerisinde 8 defa buraya gidip tekrardan geri geldiğim yazıyor. Ben buralara gitmedim ama keşke tatile falan gidebilsem de cezayı da ödesem. Ben uzun yola hiç gitmiyorum. Benim aracımın HGS’si dahi yok. Çünkü benim uzun yolda işim olmuyor. Ben HGS’ye gerek duymuyorum ki. Ben 100 kilometre içerisinde dönüp dolaşan bir insanım. Borcu görünce şok oldum. Bu olacak iş değil” diye konuştu.

Özdoğan, “Bu ceza gönderiliyorsa, en azından yanına bir fotoğrafı da yanında gönderip bana delil olarak göstersinler. Ben gitmedim ama belki araba gece kendi kendine gidip gelmiştir. Gitmediğimden adım Ercan gibi eminim. Gelen tebligata birde iletişim numarası yazmışlar ama arıyorum ‘Aradığınız numara kullanılmamaktadır’ diyor. Kullanılmayan numarayı buraya neden yazıyorsun. Ben bu derdimi kime anlatacağım” ifadelerini kullandı.