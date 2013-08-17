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Kayserililer Buz Patenini Sevdi

Türkiye'nin en büyük tematik parkı olan Harikalar Diyarı'ndaki 10 ayrı sosyal mekandan birisi olan buz pisti büyük ilgi görmeye başladı. Buz pistinde spor yapanlar diğer spor branşlarının tersine yaz sıcağında sporla serinleme imkanı da buluyorlar.

Kayserililer Buz Patenini Sevdi
Biri buz hokeyi antrenörü olmak üzere dört eğitmeni bulunan buz pisti, Anadolu Harikalar Diyarı'nın kısa sürede büyük ilgi gören temalarından biri oldu. Her sabah 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 40'ar dakikalık seanslarla hizmet veren buz pisti hemen her saat büyük ilgi görüyor. Buz pistinde kaymak isteyenler piste çıkarken, yaşı küçük çocuklar oyun parkında oynayabiliyor, aile büyükleri ise tribünler veya kafeteryadan pisti takip edebiliyor.
Buz pistinde spor yapan gençler Kayseri'ye yakışan bir tesis yapıldığını belirterek Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Mehmet Özhaseki'ye teşekkür etti. Gençler ayrıca buz pateninin spor yaparken serinletme gibi bir ayrıcalığı olduğunu da dile getirdi.
Buz pistinde kayan vatandaşlardan Ahmet Karahan, "Harikalar Diyarı çok güzel olmuş, sanırım daha da güzel olacak. Spor için tesis şart. Büyükşehir Belediyesi ve Sayın Başkana teşekkür ediyorum" dedi. Aydın Kayadibi ise, "Tam anlamıyla mükemmel olmuş. Kayseri'ye yakışmış. Başkanımız Özhaseki memleketini seven birisi. Her şeyin en güzelini yapıyor. Bir Kayserili olarak kendisine teşekkür ediyorum" ifade etti.
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