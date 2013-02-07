Kayserililer En Çok Hangi İlde Yaşıyor?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2012 nüfus sayımı sonuçlarına göre, Kayseri nüfusuna kayıtlı olanların bu kent dışında yaşadığı ilk 5 il, İstanbul



(150.585), Ankara (95.209), Antalya (28.308), İzmir (20.844) ve Adana (19.536) olarak sıralanıyor.



Kayseri'de yaşayan başka il nüfusuna kayıtlı olanların ilk sıralamasında ise 77.267 ile Sivas ilk sırada yer alıyor. Sivas'ı Yozgat (59.248), Nevşehir



(33.896), Kahramanmaraş (25.283) ve Ağrı (20.577) takip ediyor.



-Kayseri'nin nüfusu genç-



Kayseri'de 90 yaşın üzerinde 1195 kişi yaşıyor ve bunlardan 936'sını kadınlar, 259'unu erkekler oluşturuyor. Yaş gruplarına bakıldığında ise en yoğun nüfus, 113 bin 465 ile 10-14 yaş grubunda görülüyor.



Kentte 40 yaş altı nüfus 858 bin 316, 40-60 yaş grubu 282 bin 990, 60 yaş ve üzeri nüfus 133 bin 662 olarak belirlendi.



Kentte, yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus dağılımı şöyle:



Yaş grubu Erkek Kadın Toplam



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0-4 57,146 53,669 110,815



5-9 57,075 54,412 111,487



10-14 57,971 55,494 113,465



15-19 55,633 53,478 109,111



20-24 50,245 50,348 100,593



25-29 54,238 52,382 106,620



30-34 55,896 54,126 110,022



35-39 49,027 47,176 96,203



40-44 42,579 41,539 84,118



45-49 38,447 38,144 76,591



50-54 33,362 32,883 66,245



55-59 28,454 27,582 56,036



60-64 20,908 22,063 42,971



65-69 14,521 17,312 31,833



70-74 10,749 13,662 24,411



75-79 7,566 9,682 17,248



80-84 4,612 7,039 11,651



85-89 1,407 2,946 4,353



90+ 259 936 1,195



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Genel toplam 640,095 634,873 1.274.968

