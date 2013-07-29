Kayserililer Hayvanat Bahçesini Sevdi

Açılış duyurusu yapılmamasına rağmen hafta sonu binlerce ziyaretçi Hayvanat Bahçesini gezerken Kayseri'ye böylesi bir tesisin kazandırılmış olmasından dolayı mutlu olduklarını ve belediyeye teşekkür ettiklerini ifade etti.

Harikalar Diyarı, Kayseri'nin sosyal hayatına renk katmaya başladı. Birbirinden renkli 10 farklı bölümüyle Türkiye'nin en büyük tematik parkı olan Harikalar Diyarı'nda artık Hayvanat Bahçesi de ziyaretçilerini ağırlıyor. Resmi açılışı yapılmamış olmasına rağmen hafta sonundan itibaren ziyaretçi kabul etmeye başlayan Hayvanat Bahçesi'nde şu an 100 türden 800'e yakın hayvan bulunuyor. Bu sayı, önümüzdeki günlerde gelecek hayvanlarla birlikte 145 türden 1000'e yakın hayvana ulaşacak.

BAŞKAN ÖZHASEKİ'YE TEŞEKKÜR ETTİLER

Özellikle çocukların büyük ilgisini çeken Hayvanat Bahçesi'nde yine onlar için farklı etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Çocukların Hayvanat Bahçesi'ni gezebilecekleri tren de bunlardan biri. Hayvanat Bahçesi'nin ilk ziyaretçileri de yapılan tesisleri Kayseri'ye yapılmış en güzel hizmetlerden biri olarak değerlendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye Harikalar Diyarı için teşekkür eden vatandaşlar, bu hizmetleri şehir için önemli bir gelişme olarak yorumladı. Bir gurbetçi vatandaş ise Kayseri'deki Hayvanat Bahçesi'ni Almanya'nın başkenti Berlin'deki Hayvanat Bahçesi'ne benzetti ve Kayseri'de böyle bir tesisin olmasının kendisini gururlandırdığını ifade etti.

DOĞAL BARINAKLAR

Harikalar Diyarı'ndaki Hayvanat Bahçesi'nin en dikkat çekici özelliği ise hayvanlar için doğal ortamlar yapılmış olması. Özellikle su kuşları için yapılan göl Hayvanat Bahçesi'ne ayrı bir güzellik katıyor. Hayvanat Bahçesi'nin bir başka özelliği de bazı hayvanlara insanların dokunabilmelerine imkan tanınması. Shetland adı verilen mini atlar da bu hayvanlar arasında bulunuyor ve çocuklar hayvanları bulundukları ortamda sevebiliyorlar.

ÜSTÜNEL'DEN DAVET

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü Ali Üstünel resmi açılışı yapılmamasına rağmen Hayvanat Bahçesi'ni ziyaretçilere açtıklarını belirterek vatandaşların aileleriyle birlikte Hayvanat Bahçesi ve Harikalar Diyarı bünyesindeki diğer tesislerde hoşça vakit geçirebileceklerini söyledi. Sadece Pazar günü yaklaşık 6 bin kişinin Hayvanat Bahçesi'ni gezdiğini dile getiren Üstünel, Kayseri halkını Harikalar Diyarı'na davet etti