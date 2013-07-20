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Kayserililer Yumurta Turşusunu Sevdi

Kayseri'de 39 yıldır turşuculuk yapan Bayram Ali Aydoğan, “Müşteriler İstanbul’da, İzmir’de, Karadeniz’de yumurta, hamsi, palamut turşularını görmüş. Böyle ilginç turşuların bende de olup olmadığını soruyorlar. Ben de oralarda olursa, Kayseri'de de olur dedim, istedikleri turşuları yaptım” dedi.

Kayserililer Yumurta Turşusunu Sevdi
1974 yılından beri Kayseri'de turşuculuk yaptığını söyleyen Bayram Ali Aydoğan, turşuları sadece Türkiye’ye değil yurt dışına da ithal ettiğini bildirdi. Turşularını daha çok müşterilerinin isteğine göre yaptığını ifade eden Aydoğan, her şeyin turşusunu yaptığını belirterek ''Müşterilerim gelip 'şunun turşusu var mı' diye soruyor. O an istedikleri turşu dükkanımda yoksa, en kısa zamanda müşterimin istediği turşuyu yapıp sunuyorum” diye konuştu.
1974 yılından beri turşucu olduğunu anlatan Aydoğan, şunları söyledi:"Şu an gelen her şeyin turşusunu yapıyorum. Yumurta, muz, bal, palamut ilgi gören turşularımdan. Yurt dışından müşterilerimiz gelip benden turşu alıp ülkelerine götürüyor. Müşteriler İstanbul’da, İzmir’de, Karadeniz’de yumurta, hamsi, palamut turşularını görmüş. Onlar gelip böyle ilginç turşuların bende de olup olmadığını soruyor. Ben de oralarda olursa burada da olur diye yaptım. Yani müşterilerin isteğine göre turşu yapıyorum. Dışarıdan gelenler her turşuya ilgi gösteriyor ama Kayseri’de en fazla salatalık, lahana, kelek turşuları satılır.”
Aydoğan, yumurta turşusunun tarifini şöyle açıkladı: ''Yumurtayı haşlayıp kabuğunu soyup normal turşu kurar gibi kuruyoruz. Güzel oluyor. Yeniyor mu diye soruyorlar. Alan yok ama soran çok.''
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