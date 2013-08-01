Kayseri'nin 13 Tane Kardeşi Var

KAYSERİ’NİN KARDEŞLERİ

1996-2013 yılları arasında Kayseri ‘nin kardeş olduğu şehirler ise şunlar:

1996 yılında Büyükşehir Belediyesi Bosna-Hersek’in Gorazde şehri ile, 2000 yılında Büyükşehir Belediyesi Almanya Saarbrüchen şehri ile , 2001 yılında Büyükşehir Belediyesi Bosna-Hersek’in Mostar şehri ile , 2002 yılında Büyükşehir Belediyesi Suriye’nin Homs şehri ile , 2004 yılında Büyükşehir Belediyesi Güney Kore’nin Yongin şehri ile , 2006 yılında Hacılar Belediyesi Almanya’nın Langenfeld şehri ile, 2007 yılında Talas Belediyesi Almanya’nın Duisburg şehri ile, 2009 yılında Hacılar Beledilesi KKTC’nin Lefke şehri ile, 2011 yılında Develi Belediyesi Bosna-Hersek’in Cazin şehri ile, 2012 yılında Büyükşehir Belediyesi Kazakistan’ın Pavlador şehri ile, 2012 yılında Melikgazi Belediyesi Nijer’in Maradi Şehri ile, 2013 yılında Büyükşehir Belediyesi Kamerun’un Maroua şehri ile, 2013 yılında yine Büyükşehir Belediyesi Macaristan’ın Miskolc şehri ile kardeş şehir anlaşması imzaladı.

Haber: Erkinbeğ Uygurtürk