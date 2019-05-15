Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri’nin Ferdi Tayfur’u hayatını kaybetti

’Kayseri’nin Ferdi Tayfur’u olarak bilinen yerel ses sanatçısı Mehmet Düzçekiç, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.

Söylediği şarkılarla ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’u hatırlatan ve bu özelliği nedeniyle Kayseri’de ’Kayseri’nin Ferdi Tayfur’u olarak bilinen Mehmet Düzçekiç, önceki gün bisikletiyle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde ilerlerken kamyon ile çarpışması sonucu hayatını kaybetti.



60 yaşında hayatını kaybeden Düzçekiç’in cenaze namazı öğle namazını müteakip Argıncık Cami Kebir’de kılındı. Düzçekiç’i yalnız bırakmayan sevenleri, camiye akın etti. Kılınan namazın ardından Düzçekiç’in cenazesi, Argıncık Mezarlığı’na defnedildi.


 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerFerdi TayfurMehmet Düzçekiç
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.