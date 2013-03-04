Kayseri'nin Hafta Sonu Trafik Kaza Bilançosu

Edinilen bilgiye göre, Develi, Sarız, İncesu, Melikgazi, Yeşilhisar ve Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 26 kişinin yaralandığı öğrenildi. Durumu ciddi olan yaralıların Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı, durumu hafif olan yaralıların ise Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedavi edildiği öğrenildi.



Yetkililer, meydana gelen kazalarla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi. (İHA)

