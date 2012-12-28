Kayseri'nin Uyuşturucu Yakalanma Raporu

Polis, bir yıl içerisinde 2 ton esrar maddesi, 50 kilo eroin, 4 bin 100 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.



Kayseri Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ali Orhan Dinç, Türkiye'deki uyuşturucu kullanım yaşının ortaöğretimdeki çocuklara kadar düştüğünü belirtti. Kayseri'nin uyuşturucu şebekeleri tarafından geçiş güzergahı olarak kullanıldığını anımsatarak, yapılan çalışmalar neticesinde şimdiye kadar bir yıl içerisinde yakalanan en yüksek düzeye uyuşturucu maddeleri yakalandığını ifade etti.



Dinç, operasyonlarda sadece esrar değil 50 kiloya yakın eroin, 553 kilo toz esrar, sentetik uyuşturucu hap, metanfetamin gibi maddelerin yakalanmasında emniyet olarak altıncı sırada olduklarını belirti. "Arkadaşlarımız bu konuda çok dikkatli çalışıyorlar." diyen Dinç, "Gençlerimizi zehirlemeye çalışan bu odaklara biz de geçit vermemeye çalışıyoruz. Uyuşturucuyu sadece zehir değil terör örgütlerinin finans kaynağını oluşturuyorlar. Uyuşturucu ile uğraştığınızda aslında terör örgütleri ile de dolaylı olarak uğraşıyorsunuz. Her yıl dolaylı olarak uyuşturucuya geçit vermemek için daha çok çalışıyor ve her yıl üzerine koyarak yakalama oranı da artıyor." bilgisini verdi.



Dinç, hem terör örgütüne aktarılacak olan finans kaynaklarını kuruttuklarını hem de Kayseri içerisinde sokak satıcılarına yönelik çalışmalarda önemli başarı elde ettiklerini sözlerine ekledi.

