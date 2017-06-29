Kayserispor sezonu açtı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman yapan futbolcular düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sumudica, Kayserispor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Sumudica, "Bu seçimimden dolayı kendimi tebrik ediyorum. Umarım iyi bir çalışmamız olur. Takımla birlikte iyi bir kadro kurup geçen sezon ki gibi bir durum yaşamayız. Oyuncularımız için artık bu bir savaş meselesi sayılır. Takımı iyi bir hale getireceğiz. Aile bağı kurmak istiyoruz. Buna çok önem veriyorum. Benim için tek bir oyuncu değil, hepsinin değeri var" ifadelerini kullandı.

Antrenmana gelen bir grup taraftar da futbolculara destek verdi.