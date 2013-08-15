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Kayseri'ye 12 Bin Turizm ve Gönül Elçisi Geliyor

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan yüksek öğrenim sınavı ile Erciyes, Abdullah Gül, Melikşah ile Nuh Naci Yazgan Üniversitelerinin ilgili fakültelerinde okumaya hak kazanan 12 bin yeni öğrencinin bu yıl Kayseri’ye geleceğini bildirdi.

Kayseri'ye 12 Bin Turizm ve Gönül Elçisi Geliyor
Kayseri ilinde şu anda 55 bin öğrencinin 4 üniversite de eğitim aldığını, yeni gelecek öğrenciler ile bu rakamım 67 bin olacağını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, bu yıl 12 bin öğrencinin ilk kez Kayseri’ye gelerek eğitim alacağını dolayısı ile Kayseri’nin bir ilim ve bilim merkezi haline geleceğini belirtti.
Öğrencilerin aynı zamanda tarihi geçmişe ışık tutan, zengin kültür ve folklor değerleri olan, planlı yerleşimi modern şehirciliği ile misafirperver halkı bağrında yaşayan bir ilde yaşamaya hak kazandıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, 67 bin üniversite öğrencisi ile bölge şehir Kayseri hakkında şunları söyledi:
“Kayseri ili planlı yerleşimi ile şehircilik açısından örnek gösterilen bir Anadolu şehridir. Anadolu’nun orta merkezinde tarihi İpek Yolu güzergâhında olup, hava, kara ve demiryolu ulaşım ağına sahiptir. Sizler bilgi birikimi ve zorlu bir çalışma isteyen bir sınavı kazandığınız için tebrik ederim. Sizler Kayserinin turizm elçileri aynı zamanda bizim gönül dostu arkadaşlarımızsınız. Kayserimiz Erciyes Kış Sporları Merkezi ve Modern stadyumu ile bir spor merkezi, sanayi tesisleri ile üretim ve ekonomi merkezi, kamu ve özel hastaneleri ile bölge sağlık merkezi, doğa yapısı ve tarihi yerleri ile turizm ve tarih merkezidir. Bu kadar geniş bir yelpazede yer alan Kayserimiz sizlerin vasıtası ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turist gelmesi ile adeta turizm şehri olmaktadır.''
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