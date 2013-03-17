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Kayseri'ye Eşya Getiren Tır Yandı

Konya’dan Kayseri'ye ev eşyası taşıyan TIR’da yangın çıktı.

Kayseri'ye Eşya Getiren Tır Yandı
Edinilen bilgiye göre, yangın saat 00.20 sıralarında Konya Ankara Karayolu’nun 32. kilometresinde seyir halindeki bir TIR’da çıktı. Kayseri’ye ev eşyası taşıdığı öğrenilen Hakkı Özdemir (50) idaresindeki 06 BE 4662 plakalı TIR’da, lastiğinin patlamasının ardından yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek müdahalede bulundu ardından itfaiyeyi arayarak ihbarda bulundu. Yangın mahalline gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangında hasar gören TIR ve dorsede yüklü olan ev eşyaları kullanılmaz hale geldi.
TIR sürücüsü Hakkı Özdemir, “Kayseri’ye ev eşyası taşıyordum, lastiklerin patlaması sonucu yangın çıktı” dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (iha)
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