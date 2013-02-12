Kayseriye Gelen Otomobilden Kilolarca Esrar Çıktı

Sivas’in Gürün ilçesi Suçatı beldesi, Malatya-Kayseri D-300 karayolu üzerinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında; Malatya istikametinden Kayseri yönüne gitmekte olan M.A.B.'nin kullandığı otomobilde yapılan aramalarda 51 kilo 200 gram esrar ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Malatya yönünden Kayseri istikametine gitmekte olan iki ayrı yolcu otobüsünde yapılan aramada ise 2 bin 90 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. B.B. ve M.E.B. isimli şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. (iha)

