Kayseri'ye Gelen Yük Treni Tır'a Çarptı

Edinilen bilgilere göre; makarna yüklü SB 780 EK plakalı R.N yönetimindeki Sırbistan plakalı Tır, hemzemin geçitten geçtiği esnada motoru durdu. Bu sırada Çankırı'dan Kayseri'ye gitmekte olan 23205 sayılı H.M. yönetimindeki yük treni, geçitte motoru durn Tır'ın kasasına çarptı. Meydana gelen kaza sonrasında yaklaşık 23 ton ağırlığındaki makarnanın büyük bir kısmı tren hattına yayıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (iha)

