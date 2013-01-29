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Kayseri'ye Selimiye Camii'nin Benzeri İnşa Edilecek

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle bölgeye ikinci bir cami inşa ediyor. Cami inşaatında ise Mimar Sinan'ın en önemli eserlerinden birisi olan Selimiye Camii model olarak alınıyor. Caminin kapasitesi 10 bin kişilik olacak.

Kayseri'ye Selimiye Camii'nin Benzeri İnşa Edilecek
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü, bölgelerinin çok genişlediğini ve çalışan sayısının artmasıyla birlikte mevcut caminin yetersiz kaldığını aktardı. Hasyüncü, "Bölgemizdeki mevcut camimizi ilave olarak 10 bin kişilik genişleme bölgesinde cami yapılacak. Bunun için derneğimizi kurduk. Bu çalışmayı birlikte yürüteceğiz. Caminin maliyeti 12 milyon lirayı bulacak. Camimizin en önemli özelliği ise Mimar Sinan tarafından yaptırılan Selimiye Camiinin özelliklerini taşıyor olacak. Benzeri olacak. Bu nedenle caminin yapımını önemsiyoruz." dedi.

SELİMİYE CAMİİ

Selimiye Camii, Osmanlı padişahlarından 2. Selim döneminde Mimar Sinan tarafından yapıldı. Sinan'ın 80 yaşında yaptığı ve 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camii, gerek Mimar Sinan'ın gerek Osmanlı mimarisinin en önemli yapıtlarından biri olarak kabul ediliyor. Caminin kapısındaki kitabeye göre 1568 yılında başlayan caminin 27 Kasım 1574 Cuma günü açılması planlanmış ancak 2. Selim'in ölümünden sonra 14 Mart 1575'te ibadete açılabilmiştir.
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