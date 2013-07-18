Kayseri'ye Su Kayağı Parkı

Açılış için artık gün sayan Su Kayağı Parkı'ndaki iki gölete su pompalanmasına devam ediliyor. Büyük ölçüde dolan göletlerden küçük olanı 3 bin metrekarelik alanda, 5 bin metreküplük su hacmine sahip bir gölet olacak. Küçük gölet, eğitim göleti olacak ve su kayağı öğrenmek isteyenler, heyecan verici bu spora küçük gölette başlayacak.

Su Kayağı Parkı'nın büyük göleti 30 bin metrekarelik alanda yer alacak. Ortalama 1.80 metre derinliğindeki gölete yaklaşık 65 bin ton su pompalanıyor. Büyük ölçüde dolan gölette 560 metrelik bir parkur yer alıyor ve bu parkurda tek sıra olması halinde 7, iki sıra olması durumunda da 14 kişi aynı anda kayabiliyor.

Su kayağı, sahillerde motorlu tekne arkasındaki halatla su üzerinde yapılan sporun aynısı; ancak mekanik sistem saatte 28-35 km sabit hızla çektiğinden Su Kayağı Parkı'ndaki kayak, tekne arkasında yapılan kayaktan çok daha güvenli bulunuyor ve daha kolay öğrenilebiliyor.

Su kayağının başlangıcı "Kneboard" olarak adlandırılıyor. "Kneboard", dizlerin üzerinde oturur pozisyonda ve mekanik sisteme bağlı kabloyu tutunma suretiyle suyun üzerinde kayarak yapılıyor. Suyun üzerinde kalmayı ve kaymayı geliştirdikten sonraki aşama "Easyup Board" ve "Çift kayak", son aşama ise "Wakeboard" olarak adlandırılıyor. Gölet içerisinde oluşturulan zıplama rampaları ve akrobasi hareketleri ile bu sporu yapan ve izleyenler daha büyük keyif alabiliyor.

Su Kayağı Parkındaki 65 bin ton su kapasiteli gölet büyük ölçüde doldu ve tam ortasında büyük bir ada oluştu. Bu adaya yapılan tesislerde kır düğünleri, bayi toplantıları veya bunlara benzer toplu organizasyonlar yapılabilecek. Adaya geçişler göletin altına yapılan alt geçitten gerçekleştirilecek.