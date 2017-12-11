“Kayseri’ye Yeşilay Danışmanlık Merkezini kazandıracağız”

Kayseri Yeşilay Şubesi Başkanı Ömer Faruk Çöl, öğrencilerin Akran Eğitimi aldıklarını ve bu yaşta büyük bir sorumluluk üstlendiklerini ifade etti. Başkan Çöl, toplanmalarının amacının bir motivasyon sağlamak olduğunu belirterek, ”Kayseri Yeşilay Şubesi, Nuh Naci Yazgan Genç Yeşilay ve Erciyes Genç Yeşilay olarak hep birlikte motivasyon toplantısı yapıyoruz. Bunu kahvaltı olarak tertip ettik. Sevgili öğrenci arkadaşlarımız Akran Eğitimlerini aldılar. Bu akran eğitimleri sayesinde kendi yaşıtları ve kendi arkadaşlarına bağımlılık ile mücadele konusunda onları aydınlatacaklar. Bağımlı olan, madde, tütün, alkol almış arkadaşlar var ise onları doğru mercilere yönlendireceklerdir. Türkiye Milletinin beşeri hazinesi olan muhafazasına katkıda bulunacaklar. Bu yaşta bu sorumlulukları aldıkları için teşekkür ediyorum” dedi.



Kayseri’de Yeşilay Danışmanlık Merkezinin kurulması için çalışmaların devam ettiğini belirten Kayseri Yeşilay Cemiyeti Başkanı Ömer Faruk Çöl, Kayseri’ye yakışır bir danışmanlık merkezi kazandırmak istediklerini söyledi. Başkan Çöl, “Bildiğiniz gibi bağımlılık fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik bir sorundur. Bunun fizyolojik sorunlarını klinikler, psikolojik sorunlarını psikiyatristler ve psikologlar, sosyolojik sorunun da Yeşilay Danışmanlık Merkezi gibi merkezler rehabilite edebiliyor. Türkiye’de bu tip danışmanlık merkezlerinin yaygınlaştırılmasını uygun buluyoruz. İnşallah önümüzde ki süreçte de Kayserimize danışmalık merkezinin kazandırılması için gerek kamu kurumları ile gerek bu konuya özen gösteren özel kuruluşlar ile temaslarımız devam ediyor. İnşallah Kayserimize Yeşilay Danışmanlık Merkezini kazandıracağız” şeklinde konuştu.



Yapılan kahvaltının ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

İHA

