Kayseri'ye Yılda Kaç Turist Geliyor?

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri’deki turizm sektörüyle ilgili bilgiler verdi. Kayseri’nin her geçen yıl turizm sektöründe payını arttırarak devan ettiğini belirten Taymuş, “Turizme gösterilen ilgi turizm altyapısı, konaklama tesisleri, yiyecek içecek tesisleri ve seyahat acenteleri hızla artmakta. Arzdaki bu artış talepte de artışı ortaya çıkardı. 2012 ile bu yılın ilk beş ayını değerlendirdiğimizde yüzde 10’a yakın bir artış ortaya çıkıyor. Bu da gösteriyor ki Kayseri’de, şimdiye kadar sanayi ve ticaret öncelikli sektör olduğu için turizm sektörüne şimdiye kadar herhangi bir yatırım yapılmadı. Bugün yerel sermaye bu sektöre ciddi yatırım yapmakta. Hem de turizm ve ticaretin yanında, turizm sektörü yerel yönetimlerimizin bir numaralı gündeminde. Böylece bakanlığımız, valiliğimiz, belediyemiz, özellikle Büyükşehir belediyemizin Erciyes’te uyguladığı Master planı, Türkiye’deki sayılı turizm projelerinden birisi. Böyle olunca bu ciddi projeler turizmde önemli ölçüde ilgi ve alakayı arttırmaktadır” diye konuştu.

KAYSERİ’YE YILDA 250 BİNİN ÜZERİNDE TURİST GELİYOR

Yapılan istatistik çalışmalarından elde edilen verilere göre, Kayseri’ye yılda 250 binin üzerinde turist geldiğini dile getiren Taymuş, “Otellerimizde konaklayan turist sayısını, ören yerlerini ziyaret eden yabancı ve yerli sayısını tespit ediyoruz. Otellerde konaklayanları, enformasyon bürosuna başvuranları, havaalanında giriş yapanları, bunları her yıl bu resmi rakamları alıyoruz. Böylece her yıl ilimizde ne kadar artış olmuşsa onu ortaya çıkarıyoruz. Şu anda ilimize 50 bin yabancı turist giriş yapmış bulunuyor. 250 binin üzerinde de yerli turist giriş yapmış bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

TANITIM ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Kayseri’ye gelen turist sayısını arttırmak ve turizm sektöründeki yatırımların arttırılması için çalıştıklarını kaydeden Taymuş, “Arz talep dengesi dediğimiz, yiyecek içecek tesisleri, seyahat organizasyon acenteleri olacak ki, rehberlik ve ulaşım hizmetleri, bunlar turistin rahat etmesini sağlıyor. Turizmin gelişimini hızlandıran faktörlerdir. Bunlarda, şu anda Kayseri’de çok hızlı gelişiyor. Tanıtım yapmamız gerekiyordu. Tanıtım çalışmalarımız son birkaç yıldır bütün belediyelerimiz, valiliğimiz organizatörlüğünde hızlı bir şekilde başladı. Uluslararası turizm faaliyetlerine katılıyoruz, çeşitli tanıtım materyalleri, broşürleri, tanıtım CD’leri hazırlayıp tur operatörlerine ve acentelere ulaşıyoruz. Kayseri'yi en iyi şekilde tanıyoruz. Böylece turizm hizmetlerinde çalışan personele iş kursları ve rehberlik hizmetleri düzenleyerek, hem fazla turistin gelmesini hem de gelen turistin memnun ayrılmasını sağlıyoruz” şeklinde konuştu.