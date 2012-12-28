Kayseri'yi Bir Ağ Gibi Öreceğiz

Kayseri’de 4 aydır görev yaptığını ve bu süre içinde öncelikle Kayseri’yi ve çevreyi tanımak için çalışmalar yaptığını ifade eden Vali Şerif Yılmaz, “Mevcut durumun tespiti ve yapılması gereken çalışmalarla ilgili olarak incelemelerde bulunduk” diye konuştu.

“Kayseri’deki mevcut halin daha iyiye gelmesi için çalışmaları hep beraber yine gerek mahalli idareler gerek Özel İdare ve merkezi hükümet ile yapılacak çalışmaları değerlendirip en iyisini yapmaya çalışacağız” diyen Vali Yılmaz, “Kayseri’de özel teşebbüsün çok önemli yeri var. Kayseri’nin lokomotifi olmuş kuruluşlarımız var. Üniversite ile işbirliği yapacağımız çalışmalar var. Çok sevindirici ve umut verici çalışmalar. Bu potansiyeli kullanıp bizim mevcut potansiyelimizi daha üst seviyeye çıkaracak çalışmalar yapmamız gerekiyor. Geçtiğimiz gün Üniversitede işbirliği ile birlikte yaptığımız toplantı vardı. Bu toplantıda ifade ettim, şehirde nasıl hayırseverlerimizin ismi varsa iş yerlerimizde de üniversite hoccalarımızın ismi olmalı. Tek taraflı değil çift taraflı bir kaynaşma olmalıdır. Hep beraber bu işi gerçekleştirmemiz lazım” şeklinde konuştu.

Vali Yılmaz, “Devletin yatırımları itibari ile Kayseri’nin en önemli ek gündem maddesi ulaşım ile ilgili. Halen çalışmalar var, şehrin ana güzergahları tamamlayacağız. Havaalanının genişlemesi ile ilgili çalışmamız var. Mevcut askeri alanın bir kısmının daha sivil havaalanına devri ile birlikte mevut hava alanının genişletilmesi, yolcuların daha rahat hizmet alabileceği bir alan olması gerekiyor. Hizmet binaları ile ilgili eksiklikler önümüzdeki ay toplantıda konuşulacak” dedi.

Kayseri’de ve Türkiye’de kırsaldan şehire göç olduğunun altını çizen Vali Yılmaz şu şekilde konuştu:

“Bizim merkezde sanayi ağırlıklı, merkezin dışındaki bölgeler tarım ağırlıklı. Tarım ve hayvancılık ile ilgili altyapı çalışmaları tamamlanmalı. Bunlarla ilgili de özellikle sulama havzası içinde kalan alanların tamamında sulama ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Büyük bir kısmı önümüzdeki yıl tamamlanacak. Mevcut tarım alanlarımızı ikiye üçe katlayacak çalışmalar çiftçimizin gelirini artıracak. Dıraşıdan baktığınız zaman çok fazla yatırım yapılmadığı gibi görünüyor ama tesislerin uzun ömürlü ve su kaybının en aza indirilmesi konusunda kapalı devre sulama sistemi yapmaya başladık. Kayseri’yi ağ gibi öreceğiz. Bu bence kırsalda yaşayan insanlarımızın en fazla arzusu olan bir çalışmadır diye değerlendiriyorum. Şu anda kırsaldan şehir merkezine doğru bir göç var. Bunu ne kadar engelleseniz de bu devam ediyor. Kırsaldaki geliri artırıcı çalışmalar konusunda altyapı ile ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. İl Genel Meclisine teşekkür ediyorum bu konu ile ilgili olarak. Kırsalda bizim özellikle yol, içme suyu ve kanalizasyon konusunda hiç problemimiz kalmamış.

Kayseri’nin genel itibari ile altyapıda eksiklikler tamamlanmış. Bu eksikliklerin tamamlanmasından sonra da gelir artırıcı önlemler alıp doğduğu yerde doymasını sağlayacak çalışmalar yapmalıyız. Merkezi hükümetin verdiği desteklerle daha başarılı olacağımız ümit ediyorum. 2013 yılının tüm hemşerilerimize sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Huzur dolu birlir ve beraberlik içinde yaşamayı arzu ediyoruz.”