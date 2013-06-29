Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''Bölgemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hafta sonunda da etkisini sürdürecek. Pazartesi (01.07.2013) günü görülecek olan yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına (28-30 derece) düşmesi beklenmektedir. Hafta sonu görülecek yüksek sıcaklıklara karşı özellikle 10:00 ile 16:00 saatleri arasında koruyucu tedbirlerin alınması tavsiye edilir'' denildi
Kayseri'yi Hafta Başında Yağış Bekliyor
Meteoroloji Kayseri Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve çevre illerde hafta sonu yüksek sıcaklıkların etkisini sürdürmesinin, hafta başında ise sağanak yağışla birlikte, hava sıcaklığının mevsim normallerine düşmesinin beklendiğini bildirdi.
29 Haziran 2013 Cumartesi 12:48
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