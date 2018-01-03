KAYSO’nun konuğu Başkan Büyükkılıç oldu

Kayseri Sanayi Odası olarak kentsel dönüşüm projesi hakkında bilgi aldıklarını belirten Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, “Bu toplantı ile Melikgazi Belediyesince gerçekleştirilen ve sadece 2017 yılı içerisinde 97 blokta 5496 daire ile 3 mahalle de başlattığı KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ hakkında üyelerimiz bilgilendirildi. Böylece uygulamada ve pratik de yaptıkları ile edinilen tecrübe ve bilgi birikimlerini paylaşıldı” dedi.

Melikgazi Belediyesinin sanayi ve ekonomiye yön veren çalışmalarından örnekler veren Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinin gerçekleştirmiş olduğu yatırım ve hizmetler ile Kayseri esnafının, ticaret erbabının ve sanayi yatırımcısının ufkunu açtığını ve yatırımlarına katkı sağlayarak bir bakıma yön verdiğini söyledi.

Büyük ölçekli ve çok amaçlı yatırımlar ile toplumda birlik ve beraberliği vesile olduklarını, sosyal belediyecilik anlayışı ile toplumsal barışa ve huzura katkı sağladıklarını hatırlatan Başkan Büyükıklıç, “Melikgazi Belediyesi olarak ulaşıma büyük önem veriyoruz. Çünkü kolay, seri ve alternatif ulaşım ekonomiye kazanç olarak yansımaktadır. Bugün Kayserimizde sağlık sektörü gelişiyor ve örnek gösteriliyor ise, Turizm gelişiyor ise, sanayi bölgeleri dar gelip yenileri açılıyor ise bundan belediye yatırımlarının büyük paylı vardır. Melikgazi Belediyesi yatırımları ve icraatları ile her zaman yatırımcının yarında olmuş sonuçta üreten ve kazanan bir şehir Kayseri örnek modeli oluşmuştur. Ne kadar çok üretim ise o kadar da istihdam demektedir. Dolayısı ile Melikgazi yatırımları aynı zamanda ekonominin lokomotifidir“ diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç konuşmacı olarak katıldığı toplantıda sanayi odası yönetim kurulu üyelerine slaytlar eşliğinde KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ile ilgili bilgiler aktardı ve Belediyenin yol haritası hakkında dolayısı ile şehrin büyüme esasları hakkında ön bilgiler sundu.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç’a vermiş olduğu bilgi ve çalışma detayları için teşekkür ederek günün anlamına istinaden sanayiciler adanı bir plaket takdim etti.

İHA