Boydak Holding binasının bahçesinde gerçekleşen iftar yemeğinde konuşan Boydak Holding CEO'su Ertunç Laçinel, "Yaklaşık 850 civarında misafirimiz ile bu iftar sofrasında buluşuyoruz. Biliyorsunuz yaklaşık 9 aydır sizlerle birlikteyim. Bu süre içinde güzel zamanlarımız da oldu zor zamanlarımız da oldu. Zor zamanlarda birlik ve beraberlik içinde çalışma azmi ile bu güne kadar geldik. Bundan sonra da Allah’ın izniyle hep beraber çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Laçinel, "En önemli olan bir aile olabilmek. Burada da bu aile olmanın verdiği hissiyatı yönetim kurulundaki arkadaşlarıma ve bana hepiniz tek tek yaşattınız. Bütün özverinizle bu güne kadar bize destek verdiniz. Biz de elimizden geldiği kadar sizlere, çalışma hayatınızda çalışma koşullarınızda çatısı altında bulunduğumuz holdingin kurum şirketlerinde elimizden geldiğince rahat ettirmeye çalıştık. Önemli olan birlik, dirlik ve huzur olmasıdır. Huzurumuzun daim olmasını diliyorum" diyerek şu şekilde konuştu:

"2017 yılı ilk 4 aylık ve ilk 5 aylık verileri gayet iyi çıktı. Bazı şirketlerimiz, özellikle üretim şirketlerimiz cirolarında yüzde 90’a varan artışları gördü. Bu artışlarda devletimizin KDV indiriminin de çok ciddi bir katkısı var. Diğer taraftan Ocak ayında biz bu ivmeyi yakalamıştık. Şimdi HES Kablo’ya da yeni atandım. Grup şirketlerimizin en yüksek cirolu şirketiydi. Maalesef onu Boytaş’a kaptırdılar. Son 4 aydır en büyük cirolu şirketimiz Boytaş fabrikamız oldu. Bunlar sizin değerli katkılarınızla oldu. Rekabet güzeldir, hele iç rekabet daha da güzeldir.

2016 yılında ilk 500’e giren şirketler arasında HES Kablo 80. sırada. Gönülden tebrik ediyoruz. Bu güne kadar yaptığımız başarılar var, her birinize bu başarıdaki emekleriniz için teşekkür ediyorum. Mühim olan beraber hareket etmek ve çalıştığınız ekibe güvenmektir.

Mahkeme süreçlerinde Kayyum sürecinde en başarılısı biziz. Bunların hepsi sizin sayenizde. Bu saatten sonra da çalışmalarımızda hep beraber olup, birlik olup devam edeceğiz. Şirketlerin her biri bizim için önemli, bu güzel rekabeti devam ettirip liderliğimizi pekiştirerek devam ettireceğiz."