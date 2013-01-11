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Kaza Kurşunuyla Şehit Olmuştu

Ankara’nın Kalecik İlçe Jandarma Karakolu'nda görev yapan ve bir uzman çavuşun kaza kurşunu ile öldüğü iddia edilen astsubay Kayseri’de toprağa verilecek.

Kaza Kurşunuyla Şehit Olmuştu
26 yaşındaki Yunus Uygun’un, yarın (Cumartesi Günü)  Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha kasabasında kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Ankara’nın Kalecik İlçe Jandarma Karakolu'nda görev yapan Astsubay Yunus Uygun (26), iddiaya göre aynı karakolda görev yapan bir uzman çavuşun silahından çıkan kaza kurşunu ile şehit oldu.
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