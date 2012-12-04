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Kaza Sonrası Araçta Sıkıştı

Kayseri’de meydana gelen sıkışmalı trafik kazasında, 1 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza Sonrası Araçta Sıkıştı
Kocasinan ilçesi Fatih Mahallesi Bozantı Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. A.C. idaresindeki 38 ZZ 361 plakalı aracı ile A.P.’nin kontrolündeki 38 LZ 510 plakalı araç çarpıştı. 38 ZZ 361 plakalı araç sürücüsü A.P. çarpışmanın etkisi ile araç içerisinde sıkıştı.
Araç içerisinde sıkışıp kalan A.P. itfaiye ekiplerinin uğraşı ile kurtarıldı. A.P. araç içerisinden çıkarılarak sedyeye alındı ve hastaneye götürüldü. A.C.’nin ise gözaltına alındığı bildirildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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