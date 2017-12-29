Kazakistan'ın bağımsızlık günü kutlandı

Programa, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Abdulkadir Kabdan, Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Talas İlçe Müftüsü Esat Yapıcı, ihtisas merkezi öğreticileri, Kazak kursiyerler ve aileleri katıldı.

16 Aralık 1991 yılında bağımsızlığını kazanan Kazakistan’ın, bu bağımsızlık gününü kutlamak için 36 Kazak öğrencinin öncülüğüyle gerçekleşen program, Kazak öğrenci Yerbol Arslan Bekov tarafından okunan Kur’an-ı Kerim ile başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından ihtisas merkezi Hocalarından Ahmet Çatalkaya, okunan Kur’an-ı Kerimlerin hatim dualarını yaptı.

Daha sonra Kazakistan’ı tanıtan bir video sunumu yapıldı. Ardından Kazak sanatçı Yercan Arkabeyov, Kazakça eserler ve Dombra eserini seslendirdi. Kazak kursiyerler, Kazakça şiirler okudular. Yine bazı kursiyerler, Kazakistan yerel müzik aletleriyle dinleti gerçekleştirdiler.

Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Kabdan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dünya çapında yaklaşık 120 ülkede din hizmetinde bulunduğunu, yine bu ülkelerden, Türkiye'ye öğrenciler getirerek onları istihdam edip eğitim verdiğini ifade ettikten sonra, Türk milletinin bağımsızlığın ne demek olduğunu iyi bildiğini ifade etti.

“AYNI DİNİN MÜNTESİPLERİ OLARAK ÜMMET-İ MUHAMMED’İN VAHDETİNİ DÜŞÜNEREK BİR ARAYA GELMELİYİZ!”

İl Müftüsü Güven, “Ülkemizdeki İmam Hatip okullarımızla, İlahiyat Fakültelerimizle ve dini eğitimin en yüksek seviyede verildiği Dini Yüksek İhtisas Merkezlerimizle, yalnızca Misak-ı Milli sınırlarıyla belirlenmiş Anadolu toprağının insanlarına değil, aynı zamanda Doğu’dan Batıya, Güney’den Kuzey’e yaklaşık 60 ülkenin vatandaşına, bu eğitim kurumlarımızda eğitim vermenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bizler, sınırlarımız, ülkelerimiz farklı olsa da, farklı ırk ve dile sahip olsak da netice itibariyle aynı dinin müntesipleri olarak ümmet-i Muhammed’in vahdetini düşünerek bir araya gelmenin, birlikte hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu son zamanlarda gerçekleşen olaylarda daha iyi anlamış olduk. Unutmayalım ki bizler, bir ve beraber olduğumuz sürece güçlü oluruz.

Bağımsızlık, sadece sınırların çizilmesi, bir bayrağın belirlenmesi, bir istiklal marşının yazılması ile olmaz; asıl bağımsızlık bunlardan sonra başlar. Kafası, vicdanı ve kalbi hür olarak ancak ve ancak Allah’a bağlı olarak hareket edip İslam’a ve İslam ümmetine faydalı işler yapacak âlimlerin yetişmesiyle bağımsızlık gerçekleşir.” dedi.