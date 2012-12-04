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Kazalar MOBESE kamerasında

Kayseri'de meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına takıldı.

Kazalar MOBESE kamerasında
Kayseri'de dikkatsizlik ve ışık ihlali nedeniyle meydana gelen biririnden ilginç kazalar MOBESE kameralarına yansıdı. Kazalarda can kaybı olmaması tek teselli oldu.
YAYALARIN ÜSTÜNE SAVRULDU

Cumhuriyet Meydanı'nda meydana gelen kazada yağış nedeniyle direksiyon kontrolünü kaybeden otomobil, önce karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalara, ardından başka bir otomobile çarptı.

Düvenönü semtinde ise otomobil, ışıkta bekleyen başka bir otomobile arkadan çarptı.

Karayolları kavşağında da ışık ihlali nedeniyle meydana gelen kazada hızla gelen otomobil, minibüse çarptı. Otomobil ve minibüs çarpmanın şiddetiyle savrulurken can kaybı yaşanmadı. Talas yolunda da iki otomobil yine ışık ihlali nedeniyle çarpıştı. MOBESE kameralarına yansıyan ve sürücü hatalarından kaynaklanan kazalarda tek teselli can kaybı olmaması oldu.

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