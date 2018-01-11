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Kazım Karabekir'de kat karşılığı ihale

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Kazımkarabekir Mahallesi’nde toplam 6 bloktan oluşan 301 daire ve asma katların kat karşılığı ihalesi ile yaptırılacağını söyledi.

Kazım Karabekir'de kat karşılığı ihale
İhale 23 Ocak’ta
23 Ocak 2018 günü yapılacak kat karşılığı ihalesinin müteahhitler için bir fırsat olduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kazımkarabekir Mahallesi’nde 6 bloktan oluşan inşaatın kat karşılığı ihalesinde sonucu müteahhitler; ruhsat, kat mülkiyeti, çevre düzenlemesi gibi işlemlerden muaf olduğunu bu açıdan maliyetin düştüğünü kaydetti.


Yenilenerek, gelişiyor ve büyüyor
Gerçekleştirilen kat karşılığı ihalesin de firmalardan teklif alınacağını değerlendirme komisyonunda tekliflerin inceleneceğini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, ihaleye katılacak firmaların şimdiden bölge hakkında bilgi almalarının çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.
İHA
 
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