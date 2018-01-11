Kazım Karabekir'de kat karşılığı ihale

İhale 23 Ocak’ta

23 Ocak 2018 günü yapılacak kat karşılığı ihalesinin müteahhitler için bir fırsat olduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kazımkarabekir Mahallesi’nde 6 bloktan oluşan inşaatın kat karşılığı ihalesinde sonucu müteahhitler; ruhsat, kat mülkiyeti, çevre düzenlemesi gibi işlemlerden muaf olduğunu bu açıdan maliyetin düştüğünü kaydetti.





Yenilenerek, gelişiyor ve büyüyor

Gerçekleştirilen kat karşılığı ihalesin de firmalardan teklif alınacağını değerlendirme komisyonunda tekliflerin inceleneceğini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, ihaleye katılacak firmaların şimdiden bölge hakkında bilgi almalarının çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

İHA

