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Kazım Karabekir’de daire ve dükkan ihalesi yapıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kazımkarabekir Mahallesinde 6 blokta 301 daire ile dükkanların kat karşılığı için ihale yapıldığını söyledi.

Kazım Karabekir’de daire ve dükkan ihalesi yapıldı
Anbar, Küçükali ve Kazımkarabekir semtlerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşaat ihalelerinin devam ettiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, “Kentsel dönüşüm projesi kapsamında ihaleler devam etmektedir. Geçen yıl 97 bloktan oluşan 5 bin 480 dairenin ve 24 dükkanın ihalesi yapıldı. İhaleyi alan firmaların inşaatları hızla devam ediyor. Bugün de 6 blokta toplam 301 daire ile dükkanların ihalesi yapıldı. 3 etap olarak yapılan ihalede A-F bloklarının ihalesi tamamlanırken; B-E ve C-D bloklarının ihalesi pazarlığa bırakıldı. Hak sahiplerine verilecek daireler ile Kazımkarabekir’in planlı, modern ve gelişerek değişimi gerçekleşmiş olacaktır. Belediye olarak sadece bina yenilemesi değil, bizler mahallenin tümünde yenileme yapıyoruz. Caddeleri, otoparkları, yeşil alanları, çocuk oyun alanları ile yeni mekânlar oluşacaktır” dedi.
Melikgazi’nin geliştiğini, güzelleştiğini, kentsel dönüşümde çalışmaların da hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı devam eden dairelerin zamanında teslim edileceğini sözlerine ekledi.
Kurum Haberi
 
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