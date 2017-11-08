KBB’de yeni atama

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde Etüt ve Projeler Dairesi başkanlığında görev değişikliği yaşandı. Genel Sekreter Yardımcılığına atanan Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Hamdi Elcüman’ın yerine bu göreve Ahmet Şeref Bahçecioğlu atandı.

Bahçecioğlu kimdir?

1978 yılında Kayseri'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kayseri'de tamamladıktan sonra 2001 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, İnsaat Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2005 Yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak Yapı-Deprem Mühendisi ünvanını aldı. 2001-2005 yılları arasında İstanbul'da Proje Danışmanlık firmasında kontrol mühendisi ve şantiye şefliği görevleri, 2005-2009 yılları arasında da Kayseri'de özel sektörde Proje müdürlüğü görevleri yaptı. 2009 yılında Büyükşehir Belediyesinde Etüt ve Projeler Dairesinde kontrol mühendisliği, 2014 yılında ise Proje ve Planlama Şube Müdürlüğüne atandı. 2016 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünde Lisans Eğitimini tamamladı. 2017 yılı Ekim ayında Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı'na atanan Bahçecioğlu evli ve iki çocuk babasıdır.

Haber: Ufuk ÇAMDAL

