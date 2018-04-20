"KECHİ Cafe" açıldı

Talas Atatürk Caddesi üzerinde , Vali Süleyman Kamçı, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Nezihi Kolukısa’nın kestiği kurdele ile ‘Kechi Cafe' yoğun katılımla hizmete girdi.



Kader-Erdal Akpınar tarafından açılan işletme de her türlü kahve çeşidi, soğuk–sıcak içecekler, hamburger ve pizza çeşitleri, börek çeşitleri, nugget menü, patates cips, her türlü aperatif yiyecek çeşitleri ve canlı müzik konusunda iddialı.



Değişik kahve çeşitleri, serpme ve açık kahvaltının olduğu mekanda aperatif ve tatlı türlerinin özel olduğunu belirten İşletme Sahibi Erdal Akpınar, "Kahvaltımız özel, tatlı konusunda ise kahve spesiyalleri yanında sunulan tatlılarımız mutlaka tatmaya değer. Kahve çeşitleri ile nezih, sakin ve huzurlu bir ortamda halkımıza hizmet vereceğiz, özel tatlarımızı denemeleri için tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Enfes bir kahvaltıyla güne güzel başlayın" dedi.



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