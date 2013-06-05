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Kekeçoğlan, Hemşehrilerini Güldürdü

Kekeçoğlan lakabıyla bilinen tiyatro sanatçısı Kayserili Fatih Altın, gösterisiyle hemşerilerini güldürdü.

Kekeçoğlan, Hemşehrilerini Güldürdü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen tek kişilik gösteriye Kayseri Adalet Komisyonu Başkanı ve Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Kalpak, Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konaç, tiyatro sanatçıları Ali Yaylı, Sinan Bengier, Selahattin Taşdöğen, Bedia Ener, Balık Ayhan, Özden Özgürdal, Yusuf Ekşi, Faruk Karaçay ve Tuna Armağan ile vatandaşlar katıldı.
Tiyatro sanatçısı Fatih Altın tek kişilik gösterisinden önce tiyatro sanatçıları Ali Yaylı, Sinan Bengier, Selahattin Taşdöğen, Bedia Ener, Balık Ayhan, Özden Özgürdal, Yusuf Ekşi, Faruk Karaçay ve Tuna Armağan’ı sahneye davet etti. Tiyatro sanatçıları da izleyicilere kendilerini tanıttı. Balık Ayhan ve Kekeçoğlan’ın Romen havası oynaması izleyiciler tarafından ilgi gördü.
Gösterisini iki perde halinde sergileyen Kekeçoğlan, ilk perdesinde Kayseri’deki orta okul ve lise anılarını anlattı. Kekeçoğlan’ın gösterisini izleyen vatandaşlar da kahkahalar attı. Bazı izleyiciler de Fatih Altın’ın gösterisini kayıt altına aldı.
Fatih Altın’ın tek kişilik gösterisi, Kekeçoğlan’ın 2’inci perdeyi sergilemesi ile sona erdi.
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